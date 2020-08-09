عزل 4 منازل في الحي الشرقي بلواء الرمثا

وطنا اليوم-عمان:كشف محافظ إربد رضوان العتوم عن ان الجهات المختصة قامت بعزل 4 منازل في الحي الشرقي بلواء الرمثا، بعد تسجيل إصابة محلية بفيروس كورونا الأربعاء في اللواء.
وأضاف العتوم ان فرق الاستقصاء الوبائي جمعت 50 عينة من أهل وأقرباء المصاب في الرمثا.
وأشار العتوم الى ان عمليات الاستقصاء الوبائي في الرمثا لا تزال جارية.
وبين العتوم انه تم نقل المصاب بكورونا في الرمثا من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في اربد الى مستشفى الأمير حمزة في عمان.
وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أعلن الأربعاء، تسجيل 7 حالات إصابة منها واحدة محليّة في لواء الرمثا.
كما أعلن جابر خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم وبقاء 69 حالة تحت العلاج، مشيراً إلى إجراء 5964 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 622620 فحصاً.