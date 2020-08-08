الرئيسية | محليات تسجيل 7 حالات إصابة بفايروس كورونا واحده محلية

وزير الصحّة الدكتور : تسجيل ٥ حالات شفاء لهذا اليوم وبقي تحت العلاج ٦٩ حالةسجلت في المملكة اليوم ٧ حالات واحدة منها محلية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الأردن إلى ١٢٣١ إصابة، من بينها ١١٧٧ حالة شفاء، فيما سُجلت ١١ حالة وفاة سابقة. التفاصيل: 3 حالات للأردنيين عائدين من الخارج. 3 حالات لسائقي شحن أردنيين. - حالة محلية من لواء الرمثا

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