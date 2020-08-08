 وطنا نيوز -تسجيل 7 حالات إصابة بفايروس كورونا واحده محلية
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تسجيل 7 حالات إصابة بفايروس كورونا واحده محلية
التاريخ : 05-08-2020 05:27:03 المشاهدات: 1671

وزير الصحّة الدكتور 

: تسجيل ٥ حالات شفاء لهذا اليوم وبقي تحت العلاج ٦٩ حالةسجلت في المملكة اليوم ٧ حالات واحدة منها محلية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الأردن إلى ١٢٣١ إصابة، من بينها ١١٧٧ حالة شفاء، فيما سُجلت ١١ حالة وفاة سابقة. التفاصيل:

3 حالات للأردنيين عائدين من الخارج.

3 حالات لسائقي شحن أردنيين. - حالة محلية من لواء الرمثا


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