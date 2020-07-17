الرئيسية | محليات العضايلة: تفعيل امر الدفاع 11 وتشديد العقوبات على المنشأت المخالفة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، إن هناك تطوّرات عالميّة وإقليميّة مقلقة جداً فيما يتعلّق بالحالة الوبائيّة، حيث تم رصد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات، ما تطلّب تشديد الإجراءات مجدّداً؛ لتفادي أي انتكاسة محليّة، وهذا ما دفع الحكومة أمس لإرجاء تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة.

وأكد العضايلة أن صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى، وعدم ادّخار أي مجهودمن أجل حمايتهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم وصول الوباء وانتشاره محليّاً.

وقال إنه تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، التأكيد على تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.

وجدّد العضايلة التذكير بأنّ العقوبات لمن يخالف أمر الدّفاع رقم (11) تصل إلى حدّ فرض غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين (20 – 50 ديناراً)، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الأربعاء في دار الرئاسة، للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي في الأردن، والتطرق لجملة من القضايا المحلية الأخرى.

وأضاف أنه وبعد رصد حالات تجمعات سواء أكانت لولائم أو احتفالات زفاف أو بيوت عزاء، فإنّ سيتم التشديد من خلال التنسيق مع المحافظين لعدم إقامة أي مناسبة يتجاوز حضورها 20 شخصاً.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر