الرئيسية | محليات 160 طبيب وممرض عسكري اردني يتوجهون الى بيروت

وطنا اليوم-عمان:أمر الملك عبد الله الثاني اليوم (الأربعاء)، بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان الذي شهد انفجاراً ضخماً أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة أربعة آلاف بجروح.

وتأتي التوجيهات الملكية بعد حادثة الانفجار المأساوية التي وقعت في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس (الثلاثاء)، وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا وآلاف الإصابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وسيضم المستشفى الميداني جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية ومساندة الأشقاء في لبنان، والتخفيف من الأعباء على كاهل المؤسسات الطبية اللبنانية.

ويشتمل المستشفى، الذي سيتوجه إلى بيروت يوم غد الخميس، على 48 سريراً، و10 أسرة عناية حثيثة ICU، وغرفتين للعمليات، ومختبر أشعة، حيث يتألف كادره من 160 شخصا، وسيكون مجهزاً بالكامل لإجراء جميع العمليات الجراحية. وسيتم نقل مرتبات وطواقم المستشفى على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

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