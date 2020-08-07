الرئيسية | محليات سرية أردنية لحفظ السلام في الكونجو

وطنا اليوم-عمان:التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة اليوم مسؤول التعيين والاختيار في المكون الشرطي في دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة السيد عطا يانجين ، والذي حضر لإجراء تقييم عملياتي للسرية المتوقع نشرها في الكونجو خلال 90 يوماً بحد أقصى ، ويشار إلى أنه تم اختيار السرية الأردنية للمشاركة في مهمة الأمم المتحدة في الكونجو من بين 10 دول نافست للحصول على هذا الشاغر ومعظمها من الدول الناطقة بالفرنسية وهي اللغة الرسمية للمهمة.

وأكد اللواء الركن الحواتمة أن المشاركة الأردنية في قوات حفظ السلام أتت من الرؤيا الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسعيه للمشاركة والمساهمة بالحفاظ على الأمن و السلم الدوليين، وان الأردن من أوائل الدول التي ساهمت في مهام حفظ السلام في الأمم المتحدة منذ بداية التسعينيات وعلى مستوى المراقبين والسرايا ، حيث يحظى الأردن باحترام وتقدير كبير لدوره في نشر مبادئ السلام والعدالة على المستوى العالمي ، انطلاقاً من سياسته الخارجية القائمة على الوسطية والاعتدال واحترام حقوق الإنسان ، إضافة إلى احترامه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي يعتبرها الأردن أساساً راسخاً في علاقاته مع الجميع .

وأضاف اللواء الركن الحواتمة بأن الأردن سيستمر في تقديم الدعم للأمم المتحدة لإنجاح مهامها الإنسانية من خلال وضع كافة قدرات الشرطة الأردنية والتي تتمتع بخبرات عالية في هذا المجال تحت تصرف الأمم المتحدة لإحلال السلام في جميع دول الصراع والنزاع .

من جانبه قال مسؤول التعيين والاختيار في المكون الشرطي في دائرة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة السيد عطا يانجين أنهم يقدرون المشاركة الأردنية في مهام الأمم المتحدة نظراً للاحترافية والانضباط الذي يتمتع به ضباط وأفراد الشرطة الأردنية حيث تأتي هذه المشاركة تحقيقاً للأهداف الإنسانية النبيلة للأمم المتحدة لإحلال الأمن وفض النزاعات في مختلف مناطق الصراع في العالم ، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأمن العام لتسهيل عملية تقييم السرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل جائحة كورونا وأن هذه الإجراءات سيتم توثيقها وتعميمها كنموذج لأول عملية تقييم عملياتي للسرايا منذ بداية أزمة كورونا .

وأضاف السيد يانجين بأنه سيتم تقييم الجاهزية العملياتية والتكتيكية للسرية وضباطها وأفرادها وفريق (swat) وبالتنسيق مع قيادة المهمة الشرطية الأممية في الكونغو عبر الاتصال المرئي الافتراضي كما سيتم توثيق ذلك بالصوت والصورة لكافة مراحل الفحص للاستفادة من ذلك في عمليات التقييم اللاحقة للسرايا وفحص المراقبين الدوليين لكافة المهام الأممية الأخرى في العالم.

حضر اللقاء نائب مفوض الشرطة في مهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان العميد الدكتور معتصم المجالي والمساعد للعمليات العميد طارق الحباشنة ومدير إدارة عمليات حفظ السلام العقيد الدكتور إياد الجراح .

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