العضايلة ينعى ضحايا انفجار بيروت

وطنا اليوم-عمان:نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة الآلاف.
وأجرى العضايلة اتصالا هاتفيا مع وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، الأربعاء، قدم من خلاله التعازي باسم الحكومة للأشقاء اللبنانيين جراء الانفجار المأساوي الذي وقع في العاصمة بيروت، وخلف عشرات الضحايا وآلاف الإصابات.
وأكد العضايلة وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في مصابهم الجلل، متضرعا إلى الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
من جانبها، أشادت عبد الصمد بمواقف الأردن المساندة للبنان في جميع الظروف، معربة عن شكرها لجلالة الملك عبد الله الثاني بإرساله مستشفى عسكريا ميدانيا إلى بيروت، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمصابين للتخفيف من الأعباء على كاهل المؤسسات الطبية اللبنانية.