الرئيسية | محليات الاسلاميون : الأردن يعيش أحوالاَ استثنائية من التضييق على الحريات

وطنا اليوم-عمان:أكد كل من حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية، أن حكومة عمر الرزاز تهيئ الأجواء لمقاطعة الانتخابات التي دعا إليها الملك عبدالله الثاني، من خلال افتعال أزمة المعلمين وما تبعها من مداهمات واعتقالات.

ورأى بيان صادر عن الحزب والكتلة اليوم الأربعاء، أن الأردن بات يعيش “أحوالا استثنائية من التضييق على الحريات، والتعدي على كرامة الإنسان، وخرق أحكام الدستور والتشريعات”، لافتا إلى أن هجوم الجانب الرسمي على نقابة المعلمين شكل “عنوان أزمة قائمة، تمتد وتكبر بفعل السياسات الحكومية معدومة الأفق، وقصيرة النظر”.

وشدد على أن “أجواء هذا الهجوم الرسمي على الحريات العامة، ومصادرة الرأي، وحملة المداهمات والاعتقالات، تشكل نسفا كاملا لما جاء في الإرادة الملكية من إعلان عن إجراء انتخابات نيابية، وممارسة الحياة الديمقراطية”، مضيفا أن “الحكومة شكلت بهذا الهجوم أجواء للمقاطعة لتلك الانتخابات عوضا عن توفير أجواء التوجه للمشاركة فيها”.

ودعا البيان إلى تشكيل حكومة أقطاب وطنية تبادر إلى التراجع عن كافة الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية تجاه نقابة المعلمين، والإفراج عن كافة المعلمين والمواطنين المعتقلين على إثر هذه الأزمة، وتطبيق الاتفاق المبرم مع النقابة.

وأضاف أن الهجوم على نقابة المعلمين يشكل هجوما على الشعب الأردني، مشيرا إلى أن التفاعلات الشعبية تؤكد أن الشعب بأغلب مكوناته يقف موقف الرفض لإجراءات الحكومة، “وما التظاهرات الشعبية في كافة محافظة المملكة إلا رسالة واضحة لمن يحسن فهمها؛ بأن الشعب ملتف حول معلميه، وداعم لكافة حقوقهم”.

وأوضح البيان أن “افتعال الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بات نهج الجانب الرسمي، الذي لا زال يزيد وتيرة التصعيد، ويوسع رقعة الاعتقالات، التي لم يسلم منها حتى نشميات الأردن ومعلماته، فضلا عن أحراره المعلمين ومربي الأجيال”، مؤكدا أن “هذه الأساليب تقود المجتمع إلى احتقان كبير، لا يعلم أحد آثاره إذا انفجر لا سمح الله”.

وأشار إلى أن “محاولة الجانب الرسمي تشويه صورة المعلم الأردني ونقابته، عبر تصوير القضية وكأنها حصر بتيار أو اتجاه سياسي محدد أمر لم يعد ينطلي على أحد، وإن غلبة أصوات التأزيم داخل بعض مؤسسات الدولة لا يقود الأحداث إلى خير أو انفراج”.

وتابع: “كان الأولى بالحكومة الوفاء باتفاقها مع نقابة المعلمين كاملا، بلا تسويف ومماطلة، وأن تحافظ على الوطن وجبهته الداخلية موحدة، لتبقى حصنا منيعا، عصيا على الاختراق في وجه المخططات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن”.

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