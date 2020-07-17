إغلاق مطعم مأكولات بحرية في اربد واتلاف 200 كغم من الأسماك

وطنا اليوم-عمان:أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة التابعة لمحافظة إربد أحد أكبر المطاعم الذي يقدم الأسماك والمأكولات البحرية، كما قامت اللجنة بإتلاف 200 كغم من الأسماك في أحد أشهر المولات في المحافظة.
وفي التفاصيل قال الدكتور محمود الشياب، في تصريح إنه تم إغلاق أحد مطاعم المأكولات البحرية بالشمع الأحمر، بعد أن تبين بأنه يقدم أسماك غير صالحة للاستخدام البشري، ويقوم بتقديم أسماك مجمدة بعد ذوبانها وبيعها للمواطنين على انها طازجة.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية شملت أحد المولات الذي تبين أيضا أنه يبيع أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري، وذلك بعد فحصها حسيًا حيث تم اتلاف الكمية والمقدرة ب 200 كغم.
وأكد الشياب أن لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة اربد تعمل بشكل يومي، من خلال جولات تفتيشية لمتابعة المنشآت الغذائية والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وضمان وصولها للمواطنين بالشكل السليم والصحي.