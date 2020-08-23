المرصد الأردني: انفجار بيروت يعادل طاقة زلزال بقوة 5ر4 درجة

وطنا اليوم-عمان:سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم بطاقة زلزالية تعادل 5ر4 درجة على مقياس ريختر.

وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي في تصريح صحفي ان محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق وان الانفجار يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر واصفا الطاقة المتحررة من التفجير بانها "قوية جدا".