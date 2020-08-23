 وطنا نيوز -المرصد الأردني: انفجار بيروت يعادل طاقة زلزال بقوة 5ر4 درجة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
المرصد الأردني: انفجار بيروت يعادل طاقة زلزال بقوة 5ر4 درجة
التاريخ : 04-08-2020 09:45:57 المشاهدات: 2171

وطنا اليوم-عمان:سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم بطاقة زلزالية تعادل 5ر4 درجة على مقياس ريختر.

وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي في تصريح صحفي ان محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق وان الانفجار يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر واصفا الطاقة المتحررة من التفجير بانها "قوية جدا".


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق