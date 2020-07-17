 وطنا نيوز -تسجيل 6 إصابات بفايروس كورونا غير محليه
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تسجيل 6 إصابات بفايروس كورونا غير محليه
التاريخ : 04-08-2020 07:23:05 المشاهدات: 267

وطنا اليوم - سُجِّلت اليوم (6) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة، وعلى النحو الآتي:

- (3) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و1 من العراق).

- (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1224) حالة.

- سُجِّلت أيضاً (24) حالة شفاء لهذا اليوم، منها (18) في مستشفى الأمير حمزة، و(6) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت.


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