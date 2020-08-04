عبيدات يؤكد ان لجنة الاوبئة أوصت بتأجيل فتح المطار والعضايله ينفى وجود خلافات ماليه

وطنا اليوم - أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور نذير عبيدات أن اللجنة أوصت بتأجيل فتح المطار للقادمين من الدول الخضراء لأسباب تتعلق بالوضع الوبائي العالمي الذي مازال يشهد انتشارا واسعاً للوباء، ولفت عبيدات إلى أن الهدف من هذه التوصية الحفاظ على الوضع الوبائي المستقر في المملكة.

فيما نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة المعلومات التي تحدثت عن وجود خلافات مالية أدت إلى ارجاء فتح المطار.