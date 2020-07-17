الرئيسية | محليات دراسة: نسبة الخطأ بصرف الأدوية في الأردن 24.6 %

وطنا اليوم-عمان:أشارت نتائج دراسة علمية أعدها فريق بحثي مشترك من جامعة البترا وجامعة مانشستر البريطانية إلى أن نسبة الخطأ في صرف الدواء في الأردن تبلغ 24.6 بالمئة منها 13.1 بالمئة أخطاء تسبب بها صرف الصيدلي للأدوية دون وصفة طبية. وشملت الدراسة 350 صيدلية من أصل ما يزيد عن 2700 صيدلية في الأردن.

واعتبر قائد الفريق البحثي المشترك الدكتور ضرار بلعاوي أن نسبة الخطأ في صرف الدواء في الأردن تعد نسبة مرتفعة مقارنةً بالدراسات التي سُجلت في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الدراسة شملت مفهوماً جديداً لم يدرس سابقاً وهو "خطأ صرف الدواء" الذي تم وصفه من قبل الصيدلي وليس الطبيب،

ووصفت عضو الفريق البحثي من جامعة مانشستر الدكتورة بيني لويس معظم الأخطاء بأنها "متوسطة الخطورة"، وأن حوالي ثمانية بالمئة من الأخطاء التي تحدث تعتبر "شديدة الخطورة"، وذلك بحسب تقييم لجنة متخصصة شملت طبيباً باطنياً وطبيباً عاماً ومستشاراً في العلاج الدوائي السريري.

وأوضح عضو الفريق البحثي الدكتور أحمد المسلماني أن أبرز أنواع الأخطاء كانت نوع الدواء الخاطئ أو كميته الخاطئة. مضيفًا "أن أبرز أسباب الأخطاء كانت عدم وضوح الكتابة اليدوية للوصفة من قبل الطبيب، والازدحام في الصيدلية، وعدم وجود كادر كاف في الصيدلية".

وعزى بلعاوي ارتفاع نسبة حصول الأخطاء إلى أن الدراسة شملت مفهوماً جديداً لم يدرس سابقاً وهو أخطاء صرف الدواء التي تم وصفه من قبل الصيدلي وليس الطبيب، وهذا أمر شائع في المنطقة العربية؛ مضيفًا "أن نسبة الأخطاء التي تسببها صرف الصيدلي للأدوية دون وصفة طبية 13.1%. وأن الأخطاء تحدث أكثر في يوم الأحد من الأسبوع، وفي الصيدلية التي تصرف أكثر من 60 وصفة يومياً، وفي الوصفة التي تحتوي على أكثر من 4 أدوية".

وقد توِّجت جهود الباحثين بقبول الدراسة في المجلة المحكمة "International Journal of Clinical Pharmacy, Scopus Q1"، وتعد المجلة الأولى للمجلات العالمية في مجال الصيدلة السريرية.

واعتبر بلعاوي إلى أن صرف الدواء يُعد الركيزة الأساسية لمهنة الصيدلة، وبالتالي فإن الأخطاء التي تحدث أثناء صرف الدواء، هي من أكثر الأمور المقلقة التي تهدد سلامة المرضى وتزعزع ثقة المرضى في الصيادلة. مشيرًا إلى أن عدد الصيدليات العاملة في المملكة يتجاوز 2700 صيدلية. وبناء على ذلك ونظراً لغياب الدراسات التي تحدد نسبة حصول هذه الأخطاء وأنواعها وأسبابها وخطورتها ومحدّداتها في الشرق الأوسط، قام فريق بحثي من جامعة البترا بقيادة الدكتور ضرار بلعاوي وبالتعاون مع جامعة مانشستر في بريطانيا بعمل بحثٍ دراسيٍ استمر لمدة ستة أشهر وشمل 350 صيدلية في الأردن.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر