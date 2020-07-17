الرئيسية | محليات تأجيل فتح مطار الملكة علياء المقرر غدا

وطنا اليوم-عمان:علم أن خلافات مالية بين الحكومة الأردنية والشركة الاجنبية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي، قادت إلى تأجيل فتح المطار.

وكان من المقرر بدء عمل مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال وتسيير رحلات خارجية يوم غد الاربعاء بحسب اعلان الحكومة.

ومنذ صباح اليوم الثلاثاء عقد العديد من الاجتماعات منها عبر سكايب واخرى في مطار الملكة علياء الدولي، لحل الخلاف، الأمر الذي لم يتم.

من جهته أعلن التلفزيون الأردني أن لجنة الاوبئة قررت تأجيل فتح المطار.

الى ذلك نشر مطار الملكة علياء الدولي، مواعيد رحلات الطيران القادمة إلى الأردن، من وجهات عدة، فيما تفتتح مطارات المملكة أبوابها الأربعاء، لاستقبال السياحة الخارجية، بحسب ما كان اعلن في وقت سابق من قبل الحكومة .

وبإلقاء نظرة على جدول رحلات الطيران القادمة للمملكة الأربعاء(تاجلت الى اشعار اخر) ، نجد أن هناك 16 رحلة جوية ستحط في أرض المطار، بعضها في الوقت المحدد وأخرى ألغيت.

وستأتي طائرة تابعة للملكية الأردنية من القاهرة فيما ألغيت أخرى قادمة من اسطنبول.

كذلك تم إلغاء رحلة قادمة من اسطنبول كانت تابعة للخطوط الجوية التركية.

وألغيت كذلك رحلات من الدوحة وبغداد وبيروت، فيما ستحط طائرة للخطوط الجوية العراقية قادمة من أربيل وطائرة للملكية ستهبط في المطار قادمة من دبي.

وقائمة "الدول الخضراء" التي أعلنها الأردن، هي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة، وتنطبق المعايير الدولية عليها، وهي عدد الفحوصات والاصابات والشفاء وغيرها، وتشمل (النمسا، كندا، الصين، قبرص، الدنمارك، إستونيا، جورجيا، ألمانيا، بالإضافة إلى غرينلاند، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا،وليتوانيا، ماليزيا، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، وسويسرا، بالإضافة إلى تايوان، وتايلاند).

وفرضت خلية أزمة كورونا، إجراءات وقائية وصحية مشددة على القادمين إلى المملكة، منعا لانتقال الفيروس وانتشاره في صفوف المواطنين.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الاردني، الكاتبن هيثم مستو، في وقت سابق، إن "الدول الخضراء نستقبل منها مسافرين بدون حجر الصحي، إلا أن هناك استمرار لاستقبال الرحلات من الدول غير الخضراء والتي لم تتوقف، وسيكون هناك رحلات دائما من الدول غير الخضراء والتي سيخضع فيها المسافرين للحجر الصحي حسب بروتوكول وزارة الصحة".









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