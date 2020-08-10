الرئيسية | محليات نقل سوق شعبي تقرر إقامته سابقا بشفا بدران

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس اللجنة المحلية لمنطقة شفا بدران تيسير أبو عرابي العدوان، السبت، إنه تم الاتفاق مع أمين عمّان يوسف الشواربة على نقل موقع السوق الشعبي، الذي كان مقررا إقامته في منطقة شفا بدران إلى موقع آخر، بعد اعتراض وصله من سكان المنطقة على إقامته.

وأضاف أن "أمانة عمّان كانت قد قررت استحداث 3 مواقع أسواق شعبية جديدة، واحد منها في شفا بدران، وتم اختيار الموقع في أرض مساحته 11 دونما وعلى أربعة شوارع في منطقة الكوم".

وأشار العدوان إلى أن "السوق الجديد الذي كان مقررا إقامته في منطقة الكوم أعد للتخلص من المناطق العشوائية والبسطات التي تبيع الخضار والفواكه وتنظيمها في موقع واحد ليوم واحد أسبوعيا".

أمين عمّان يوسف الشواربة، قال في 23 تموز/ يوليو، إنه تم استحداث 3 أسواق شعبية جديدة في مناطق ماركا وبسمان وشفا بدران، وأن سوقين منها جاهزان والثالث قيد الإنشاء.

وأوضح الشواربة أن عملية إعادة وتأهيل الأسواق الشعبية تأتي لضبط عملية البيع العشوائي والبسطات داخل المدينة، والأهم هو إيجاد فرص عمل للشباب الأردني، ولتنظيم عمليات البيع داخل الأسواق الشعبية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

العدوان، قال إن "إلغاء الموقع من منطقة الكوم أو استبداله بموقع آخر جاء تلبية لرغبة أهالي المنطقة والبحث جار عن إيجاد منطقة أخرى من مناطق مكتظة بالسكان"، موضحا أن "الاعتراض على إقامة السوق حق لسكان المنطقة حتى لو كان الاعتراض على المشروع مهما كان حجمه".

وتابع أن "اللجنة المحلية لمنطقة شفا بدران تسعى في الوقت الحالي إلى إقامة نادٍ رياضي وثقافي يخدم سكان منطقة الكوم".

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