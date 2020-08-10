الرئيسية | محليات الصحة : 53 سائح قدموا إلى الأردن لتلقي السياحة العلاجية

وطنا اليوم ـ عمان قال مدير مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة، الدكتور سليمان عمارين، السبت، إن 53 سائح قدموا إلى الأردن لتلقي السياحة العلاجية منذ بدء استقبال طلبات الراغبين بالقدوم إلى الأردن لتلقي العلاج عبر منصة "سلامتك".



وأضاف أن السياح الـ 53 تلقوا العلاج في المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، البالغ عددهم 20 مستشفى، غادر منهم 23 بعد انتهاء فترة علاجهم.



وأشار إلى أن "هناك 682 سائح قاموا بالتسجيل عبر المنصة ينتظرون قدومهم لتلقي العلاج خلال الفترة المقبلة، معظمهم من دول الخليج العربي والعراق وفلسطين".



وزارة الصحة، اشترطت على المرضى ومرافقيهم إجراء فحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى الأردن بـ 72 ساعة، ومن ثم إجراء فحص كورونا آخر في اليوم الأول لهم في المستشفى الذي تم اختياره وتكرار الفحص في اليوم السابع واليوم الرابع عشر.



وتطلب الوزارة من القادمين الالتزام بالحجر لمدة 14 يوماً سواء في المستشفى المحدد للعلاج أو الفندق، يلي ذلك حجرٌ منزلي في الفندق أو في المنزل الخاص (إذا كان المريض لديه منزل في الأردن) أيضًا لمدة 7 ايام أخرى.

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