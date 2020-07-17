عبيدات لوطنا اليوم اصابتي الخميس لاتحملان اي اعراض

وطنا اليوم - أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، أن مصدر الاصابتين المحلّيتين اللتين جرى تسجيلهما بفيروس كورونا يوم الخميس مازال مجهولا، مشيرا إلى أن ذلك لا يدعو للقلق.

وقال عبيدات لوطنا اليوم بان الوضع الوبائي بشكل عام في المملكة مازال مستقرا.

ولفت إلى أن الشخصين المصابين لا يحملان أي أعراض، وبالتالي يكون الأمر أقلّ خطورة. مستدركا بالقول إن البروتوكول الصحي ينصّ على ضرورة تتبع المخالطين، وهو ما تقوم به فرق التقصي الوبائي.

وأشار عبيدات إلى أن جميع المخالطين والجهات التي تتعامل مع السوق تخضع للفحص للتحقق من عدم وجود اصابات