الرئيسية | محليات الحنيطي: نقف في وجه من يحاول المساس بأمن الوطن

وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة الحنيطي، اليوم الجمعة، قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، ومشاركة مرتباتها فرحة عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله قائد المنطقة.

والتقى الحنيطي، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، مرتبات المنطقة ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبدياً اعتزازه وافتخاره بالدور الذي يقوم به نشامى المنطقة العسكرية الشمالية في الدفاع عن حدود الوطن وصون مقدراته في مختلف الظروف التي تمر بها المملكة.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى تكريم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنح وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهود نشامى القوات المسلحة المتواصلة في مختلف مواقعهم لحماية أمن الوطن ومكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا والدور الحاسم لكوادر الخدمات الطبية الملكية الكبير في هذا المجال، وتقديرا لقيادة خلية الأزمة الرئيسة في التعامل مع جائحة هذا الفيروس.

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