الرئيسية | محليات ظهور نتيجة تشريح متوفى تسمم البقعة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الصحة إن المتوفى راجع مستشفى السلط الحكومي يوم الخميس وكان يعاني من جفاف حاد وفشل بوظائف الرئتين وفشل كلوي وارتفاع حاد في درجة الحرارة.

واكد وزير الصحة د. سعد جابر اليوم الجمعة، ان الوزارة حولت المتسببين في حادثة التسمم الى المدعي العام ليتم اخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين أيا كانوا والتي نتج عنها وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات و 826 إصابة، اضافة الى لحالة وفاة الجمعة .

إلى ذلك اظهر تقرير الطب الشرعي نتيجة تشريح جثمان المتوفى بحادثة البقعة سبب الوفاة ناتج عن تسمم حاد في الدم وهبوط في وظائف الجسم الحيوية جراء الإصابة بتسمم غذائي.

وكان أعلن الجمعة عن تسجيل وفاة ثانية لاربعيني في البقعة متأثرا بحالة التسمم الغذائي الجماعي

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر