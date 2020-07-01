ظهور نتيجة تشريح متوفى تسمم البقعة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الصحة إن المتوفى راجع مستشفى السلط الحكومي يوم الخميس وكان يعاني من جفاف حاد وفشل بوظائف الرئتين وفشل كلوي وارتفاع حاد في درجة الحرارة.
واكد وزير الصحة د. سعد جابر اليوم الجمعة، ان الوزارة حولت المتسببين في حادثة التسمم الى المدعي العام ليتم اخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين أيا كانوا والتي نتج عنها وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات و 826 إصابة، اضافة الى لحالة وفاة الجمعة .
إلى ذلك اظهر تقرير الطب الشرعي نتيجة تشريح جثمان المتوفى بحادثة البقعة سبب الوفاة ناتج عن تسمم حاد في الدم وهبوط في وظائف الجسم الحيوية جراء الإصابة بتسمم غذائي.
وكان أعلن الجمعة عن تسجيل وفاة ثانية لاربعيني في البقعة متأثرا بحالة التسمم الغذائي الجماعي