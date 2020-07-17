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تسجيل إصابتين خارجيتين بكورونا في الأردن
وطنا اليوم-عمان:سُجِّلت اليوم حالتا إصابة خارجيّتان بفيروس كورونا المستجدّ، وهما لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمَين عبر حدود العمري. ▪︎ وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1193) حالة. ▪︎ سُجِّلت أيضاً (12) حالة شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزةو تمّ إجراء (5371) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (597895) فحصاً. ▪︎ ودعت وزارة الصحة المواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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