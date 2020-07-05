وزير الصحة: تسمم حاد وقوي في الدم وراء وفاة عين الباشا الثانية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة سعد جابر الجمعة، إن حالة الوفاة الثانية التي أعلن عنها بمنطقة البقعة في عين الباشا، أصيبت بتسمم حاد وقوي في الدم.
وبين الوزير في تصريحات للإعلام الرسمي، أن المتوفى الثاني أُحضر الخميس "بحالة غيبوبة وهبوط في الجهاز التنفسي والكلى وحالته سيئة، ووضع مباشرة على أجهزة التنفس، وحضر أخصائيوا الكلى والجهاز التنفسي، وبدأ وضعه يسوء وكانت عليه أعراض تسمم حاد وقوي في الدم أدى إلى وفاته الجمعة".
وتوعد وزير الصحة في تصريحات صحفية، بمحاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة التي وصفها بالمأساوية.
وكشف مدير طب شرعي البلقاء الدكتور وائل الحياصات، عن أن زوجة الرجل الذي أعلن عن وفاته الجمعة، نتيجة إصابته بستمم غذائي في منطقة عين الباشا ترقد في العناية الحثيثة لإصابتها هي الأخرى بالتسمم.
وأمر مدعي عام محافظة البلقاء أمر بتشكيل لجنة طبية لتشريح جثة المتوفى البالغ من العمر 42 عاما.
وهذه هي الوفاة الثانية بهذه الحادثة التي وصفها وزير الصحة سعد جابر بالمأساوية وأصيب على إثرها أكثر من 800 شخص من بينهم أطفال.