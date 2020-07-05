الرئيسية | محليات عبيدات يطمئن الأردنيين : الوضع الوبائي غير مقلق

وطنا اليوم-عمان:طمأن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، الجمعة، بشأن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل إصابتين محليتين جديدتين بالفيروس الخميس.

ويأتي إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس بعد أيام متتالية من عدم تسجيل أي إصابات محلية بكورونا.

وقال الناطق باسم لجنة الأوبئة في تصريحات صحفية، إن الوضع الوبائي لا يزال غير مقلق، مشيرا إلى أن مصدر الإصابتين المحليتين، غير معروف للآن.

ولفت عبيدات إلى أن عاملا في محل داخل أسواق السلام شمال العاصمة عمّان؛ وهو ليس جزء من الأسواق، ولكن على تماس مع المتسوقين، مرجحا اقتراب بعضهم من الشخص.

وأشار إلى أنّه تم اكتشاف الإصابتين عن طريق الفحوص العشوائية التي تتم عادة في الأماكن المكتظة.

وأكد ان فرق التقصي الوبائي ستقوم بفحص المخالطين للمصابين، لمنع انتقال العدوى لغير المصابين.

وبين أن "الإصابات متوقعة لان فيروس كورونا موجود".

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