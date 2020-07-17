الرئيسية | محليات جابر: حفل زفاف واحد يمكنه هدم الانجاز الأردني

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن هناك نحو 3 اصابات محلية بفيروس كورونا لم تعرف مصدر اصابتها بعد، مشيرا الى أن فرق التقصي تستمر بالعمل الى حين الوصول لمصادرها.

وقال جابر خلال استضافته في برنامج للحديث بقية عبر فضائية اي ون تي في الذي يقدمه الزميل طارق ابو الراغب، إن الأردن من بين افضل 3 دول في العالم بمقاومة الوباء، وهو الأمر الذي سمح بفتح 90% من القطاعات.

واضاف جابر أن حفل زفاف واحد يمكنه أن يهدم كل الانجاز الذي قدمته المملكة في مقاومة كورونا.

وعن حالات التسمم التي اصيبت في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء قال جابر، إن وزن سيخ الشاورما يجب أن يكون 60 كغم فقط حتى تدخل الحرارة الى الداخل وتتمكن من قتل البكتيريا واذا كان وزنه كبير تتسبب الحرارة الخفيفة داخل الشاورما الى نمو البكتيريا بدلا من قتلها.

وبين جابر إن اجمالي المغادرين للمستشفى من المصابين بالتسمم سيصل الى 90% يوم غد الجمعة.

وأكد جابر أن عينات مياه الشرب بينت أنها صالحة 100%، ولا علاقة لها بالتسمم، فيما اظهرت نتائج فحوصات الدجاج بالمطعم وجود تلوث.

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