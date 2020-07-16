الرئيسية | محليات مجدداَ .. إصابتان محليتان تمنع الانتقال للمربع الأخضر

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الصحة ، الخميس ، تسجيل الأردن لـ 4 إصابات بفيروس كورونا بينها إصابتان محليتان ، بعد 5 أيام من عدم تسجيل إصابات محلية بفيروس كورونا.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية ليوم الخميس 30 تموز، تسجيل 4 إصابات محلية ، بينها اثنتان محليّتان إحداهما لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في العاصمة عمّان، والأخرى لموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده في الأسواق؛ وقد تمّ نقل المصابين إلى منطقة عزل المصابين في البحر الميّت، وعزل موقعيّ سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة (48) ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

وحددت الحكومة مدة 10 أيام متتالية دون إصابات محلية للانتقال الى مرحلة "المربع الأخضر"، الذي يشمل فتح قطاعات من بينها قاعات الأفراح وفتح بيوت العزاء وإلغاء الحظر الليلي.

الشرط الحكومي ، منع تحقيقه إصابة واحدة سجلت في 14 تموز الجاري ، وذلك بعد 8 أيام متتالية دون أي إصابة بكورونا.

وبعد 8 أيام أخرى بلا إصابات محلية ، اعلن في 24 تموز تسجيل إصابة محلية لطبيب في مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في عين الباشا.

و(اليوم) الخميس ، وبعد 5 أيام بلا تسجيل إصابات محلية ، بات على الأردنيين الانتظار مرة أخرى لتسجيل 10 أيام بلا إصابات محلية ، للانتقال الى المربع الأخضر.

ناشطون عبروا عبر مواقع التواصل عن استغرابهم من تكرار تسجيل إصابة محلية بعد أيام من عدم تسجيلها، ومن موعد الإعلان عن الإصابات قبل يوم واحد من العيد الأضحى.

وتساءل الناشطون عن مصدر الحالتين، ومصدر إصابة الطبيب في مستشفى الأمير حسين قبل أيام، خصوصا وان جميع القادمين للأردن يخضعون للحجر المؤسسي لأسبوعين، ثم الحجر المنزلي.

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