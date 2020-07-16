الرئيسية | محليات لجنة الأوبئة : مصدر الإصابتين المحليتين مجهول

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم لجنة الأوبئة نذير عبيدات ان مصدر عدوى الإصابتين المحليتين بكورونا اللاتي سجلتا اليوم الخميس ما زال غير معروف.

وبين عبيدات ، ان تسجيل إصابات محلية امر متوقع ، خصوصا وان الحالات تم تسجيها عبر الفحوصات العشوائية ، وهذا هو المتوقع من هذا النوع من الفحوصات التي نجريها في الأماكن المكتظة ومنها المولات والأسواق.

واضاف عبيدات بتصريحات لتلفزيون المملكة : لم يكن الامر مفاجئا بالنسبة لنا ، في ظل استمرار تواجد الوباء عالميا.

وبين انه لم يتم تسجل خلال الفترة الماضية حالات محلية كثيرة ، ولكن هناك قادمين من الخارج ، ومع اننا نتخذ الإجراءات ، فان الإصابات متوقعة باي يوم.

واردف : دول كان وضعها مشابه للأردن سجلت اصابت كثيرة ، ونتمنى ان لا يحدث هذا في الأردن.

واردف : سنجري فحصوات لمخالطي المصابين، بأسرع وقت ممكن ، لعزل أي حالات أخرى في المستشفيات المخصصة.

وتابع عبيدات : نحن مقبلون على أيام اليد الأضحى ، لذلك نذكر بعدة أمور يجب على الجميع الالتزام بها ، أهمها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين ، وعمل هذه الأمور مجتمعة.

وأشار عبيدات انه لا تغيير على بروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع الوباء في المرحلة الحالية ، مشيرا الى ان التغيير وارد في حال تغير الوضع الوبائي.

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