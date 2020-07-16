 وطنا نيوز -لجنة الأوبئة : مصدر الإصابتين المحليتين مجهول
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لجنة الأوبئة : مصدر الإصابتين المحليتين مجهول
التاريخ : 30-07-2020 08:21:29 المشاهدات: 930

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم لجنة الأوبئة نذير عبيدات ان مصدر عدوى الإصابتين المحليتين بكورونا اللاتي سجلتا اليوم الخميس ما زال غير معروف.
وبين عبيدات ، ان تسجيل إصابات محلية امر متوقع ، خصوصا وان الحالات تم تسجيها عبر الفحوصات العشوائية ، وهذا هو المتوقع من هذا النوع من الفحوصات التي نجريها في الأماكن المكتظة ومنها المولات والأسواق.
واضاف عبيدات بتصريحات لتلفزيون المملكة : لم يكن الامر مفاجئا بالنسبة لنا ، في ظل استمرار تواجد الوباء عالميا.
وبين انه لم يتم تسجل خلال الفترة الماضية حالات محلية كثيرة ، ولكن هناك قادمين من الخارج ، ومع اننا نتخذ الإجراءات ، فان الإصابات متوقعة باي يوم.
واردف : دول كان وضعها مشابه للأردن سجلت اصابت كثيرة ، ونتمنى ان لا يحدث هذا في الأردن.
واردف : سنجري فحصوات لمخالطي المصابين، بأسرع وقت ممكن ، لعزل أي حالات أخرى في المستشفيات المخصصة.
وتابع عبيدات : نحن مقبلون على أيام اليد الأضحى ، لذلك نذكر بعدة أمور يجب على الجميع الالتزام بها ، أهمها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين ، وعمل هذه الأمور مجتمعة.
وأشار عبيدات انه لا تغيير على بروتوكول الصحي الخاص بالتعامل مع الوباء في المرحلة الحالية ، مشيرا الى ان التغيير وارد في حال تغير الوضع الوبائي.


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