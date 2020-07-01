الرئيسية | محليات الملك يهنئ الأردنيين بحلول عيد الاضحى المبارك

وطنا اليوم-عمان:هنأ الملك عبد الله بمناسبة حلول العيد الاضحى المبارك.

وغرد جلالته عبر تويتر مساء الخميس : اللهم زد بيتك تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً ومهابةً، وارزقنا زيارته سالمين معافين. كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا جميعاً بالصحة والسلامة، ونسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا الغالي، وأن يمن عليه بالخير والبركات













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