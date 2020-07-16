الرئيسية | محليات إغلاق أسواق السلام “احترازيا” بعد تسجيل إصابتين بكورونا داخلها

وطنا اليوم-عمان:سُجِّلت اليوم (4) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، اثنتان محليّتان، واثنتان خارجيّتان ، بحسب النشرة اليومية لرئساة الوزراء ووزارة الصحة.

ووفقا للنشرة فان الحالتان المحليّتان، لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في العاصمة عمّان، و لموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده في الأسواق.

وبين التقرير انه قد تمّ نقل المصابين إلى منطقة عزل المصابين في البحر الميّت، وعزل موقعيّ سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة (48) ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

وأضاف التقرير انه تم تسجيل حالة بين القادمين من الخارج، ممن يقيمون في مواقع الحجر. (من السعوديّة) ، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1191) حالة.

-كما سُجِّلت أيضاً (23) حالة شفاء لهذا اليوم، (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(10) في منطقة عزل المصابين بمنطقة البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء.

وتمّ إجراء (7055) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (592524) فحصاً.

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