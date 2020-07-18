الرئيسية | محليات ارتفاع الحوالات الواردة للأردن 50٪ تزامنا مع حلول عيد الأضحى

وطنا اليوم-عمان:شهدت الحوالات الواردة للأردن ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الأسبوع الحالي، إلى جانب ارتفاع الطلب على الدينار مدفوعا باقتراب عيد الأضحى، بحسب ما أكده عاملون في قطاع الصرافة.

وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، الخميس، إن الحوالات الواردة من المغتربين العاملين في الخارج بدأت تشهد تحسنا ملحوظا منذ اقترب عيد الأضحى، موضحا أن حجم الحوالات الواردة ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة الماضية، حيث إن حوالات المغتربين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 50%.

وبين أن "الدينار الأردني يشهد طلبا خلال الفترة الحالية"، مشيرا إلى أن "الطلب على الدينار يرتفع مع اقتراب فترة الأعياد والمناسبات؛ لقيام المواطنين بشراء احتياجاتهم".

وأشار السعودي إلى أن "الحوالات الواردة ارتفعت؛ نظرا لقيام المغتربين بإرسال النقود إلى ذويهم في الأردن للمساعدة في مصروفات العيد"، لافتا النظر إلى أن معظم الحوالات الواردة للأردن من دون الخليج والولايات المتحدة الأميركية لوجود أعداد كبيرة من الجالية الأردنية.

ولفت النظر إلى أن السوق المحلي لا يشهد طلبا على العملات الأخرى؛ لعدم وجود وجهات سياحية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع السفر.

بدوره، اتفق نعيم الصمادي، مالك محل صرافة مع السعودي، مؤكدا ضعف الإقبال على العملات الأخرى نتيجة إغلاق المطارات، وعدم وجود وجهات سياحية كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وقال الصمادي إن "الطلب يرفع في الأعياد والعطل على كل من الليرة التركية، اليورو، الجنيه المصري، والجنيه الإسترليني، بسبب إقبال الأردنيين على السفر لقضاء العطلة، والعرض يزداد من العملات الخليجية".

محمد هناندةـ مالك محل صرافة، قال، إن "الطلب على صرف العملات خلال العام الحالي أقل مما كان عليه العام الماضي في ظل انتشار الفيروس، وتراجع حركة التصدير بشكل عام".

وأكد أن ارتفاع الطلب يعتبر وهميا، وغير حقيقي، ولا يدل على الانتعاش، وأن ما يشهد السوق المحلي من طلب على الدينار يكون لفترة محدودة نتيجة حوالات المغتربين مع اقتراب العيد، مبينا أنه "من المعتاد أن تشهد محلات الصيرفة طلبا على الدينار قبيل فترة العيد".

وبالنسبة للطلب على العملات الأخرى، قال الهناندة، إن "الطلب على هذه العملات يعتبر شبه معدوم"، مضيفا: "نتأمل أن ترتفع الحركة أكثر خلال الأيام المقبلة بعد فتح المطارات والوجهات السياحية إلى الخارج".

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