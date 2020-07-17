وطنا نيوز -" التعايش الديني" يهنئ بعيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم - هنأ مركز التعايش الديني المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير المركز الأب نبيل حداد في رسالة صدرت عن المركز، بهذه المناسبة المباركة نرفع الى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الامين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والى الاسرة الهاشمية العزيزة والاردنية الواحدة الكبيرة والى اخوتنا المسلمين كافة أسمى آيات التهاني والتبريك.

وجاء في البيان: في الاضحى كما في كل مناسباتنا الدّينية المباركة، نَستلهم العبر ونتعلم الدروس التي يعلمها أبونا إبراهيم القدوة في طاعة الله. وفيه تتلاقى قلوبنا لنرسّخ عيشنا الواحد في مجتمعنا الواحد ولنكرّس خطاب الاحترام والتراحم والمودّة الواجبة وإشاعة روح التعاون والمواطنة التي يرسمها دستورنا وتعززها قيادتنا.

في الأضحى وفيما تنحني جباهنا بالطاعة لله تعالى نرفع هاماتنا فخراً واعتزازاً بالنهج العبقري الذي حمى الوطن في اختبار هذه الجائحة التي اهتزّت تحت وطأتها دول كبيرة، إذ سطّر بلدنا انجازاً حققه ملكٌ، هو الأعز بين الملوك، ومن خلفه بواسل جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنيّة وجيشنا الأبيض

في الأضحى نبارك ونهنئ الجميع، ونجدّد العهد أن نبقى للوطن أولاً ومعاً لخيره، ملتفّين حول عرش الرُّشد والحكمة، داعين أن يبقى وطننا بقيادته الهاشمية وبانتماء شعبه وبسهر حُماتِه واحةً للأمان والوئام

أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير