الرئيسية | محليات الخميس.. آخر أيام الموجة الحارة في الأردن وأشدها حراً

وطنا اليوم-عمان:يبقى الاردن تحت تأثير الموجة الحارة الأقليمية لليوم الخامس مع ارتفاع قليل إضافي على الحرارة بالمقارنة مع الثلاثاء و الاربعاء.

نهار الخميس، تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 8-10 درجات مئوية.

وفي السياق، قال موقع طقس العرب، إن الموجة الحارة التي تؤثر على الأردن، سيبقى تأثيرها حتى اليوم الخميس، وهو يوم وقفة عرفة، ثم تنخفض تدريجيا في أول أيام عيد الاضحى المبارك.

ويستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة بوجهٍ عام في معظم مناطق المملكة، مع وصول درجات الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية في العديد من المُدن و القرى بما فيها العاصمة عمان و رُبما أعلى من ذلك أيضاً.

الرياح تكون شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر و تكون مُثيرة للغبار في معظم مناطق البادية.

ليلاً: يكون الطقس حاراً نسبياً في مختلف المناطق، الرياح تكون شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

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