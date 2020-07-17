الرئيسية | محليات إحباط محاولة تصنيع وتركيب مواد مخدرة محلياً

وطنا اليوم-عمان:اكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وفي اطار الجهود التي تقوم بها ادارة مكافحة المخدرات لتضييق الخناق على تجار ومروجي المخدرات ووقف نشاطاتهم الاجرامية فقد تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات من القاء القبض على شبكة اجرامية حاولت تصنيع وتركيب مواد مخدرة داخل المملكة وضبط شخصين تورطا في القضية والبحث جارٍ عن اخرين .

وحول التفاصيل قال الناطق الاعلامي ان معلومات قد وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الاشخاص بتجهيز مكان وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيميائية داخله من اجل البدء بتصنيع وتركيب احد انواع المواد المخدرة ولترويجه بعد ذلك داخل المملكة .

واضاف الناطق الاعلامي انه ومنذ لحظة ورود تلك المعلومات قامت عدة فرق تحقيقية من الادارة بمتابعتها وتتبع عدد من الاشخاص المشبوهين ، حيث تمكنوا من تأكيدها وتحديد هوية الاشخاص المتورطين والمكان الذي اعدوه لتلك الغاية داخل احدى الشقق في العاصمة .

وتابع الناطق الاعلامي ان فرق التحقيق وبإسناد من الفريق الخاص داهمت المكان وضبطت شخصين من المتورطين داخله، وبتفتيش الشقة عثر داخلها على مادة على شكل بودرة مختلفة الالوان ومواد حجرية ومواد سائلة كيميائية وجميعها تدخل كمواد خام في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مادة الحشيش الصناعي والكريستال والكوكائين المخدرة اضافة الى مجموعة من المعادلات الكيميائية لغايات تركيب المواد المخدرة وسلاحين ناريين .

وجرى عرض المواد الكيميائية المضبوطة على خبراء السلائف الكيميائية من ادارة المختبرات والادلة الجرمية حيث اكدوا انها مواد أولية تستخدم في تركيب المواد المخدرة وبلورتها وتحضيرها وما زالت التحقيقات جارية والبحث عن اشخاص اخرين تورطوا في القضية .

وتؤكد ادارة مكافحة المخدرات انها ستبقى حاجز الصد الاول ضد هذه الافة ومنع انتشارها وترويجها بين افراد المجتمع وستبذل لتلك الغاية كافة الطاقات وستسخر كل الامكانات ولن تسمح لاي شخص كان بممارسة تلك الغايات الجرمية القاتلة والمهددة لأمن المجتمع وسلامة افراده .

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