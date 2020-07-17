الرئيسية | محليات الحكومة : التعامل مع محاولات الاعتصام لعدم إعاقة مصالح المواطنين

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن الحادثة تذكر الجميع بمسؤولية حماية الانسان الأردني بوجود فيروس كورونا أو عدمه.

وقال العضايلة إنه يتم تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية حتى لا تتكرر، بحيث لا تخلق ضغوطا على جهود وزارة الصحة بالتزامن مع أزمة كورونا.

وأضاف أن موجة الحر الحالية تتطلب حرصا أكبر على سلامة المنتجات الغذائية.

وبين أن صدور الارادة الملكية السامية بالدعوة لاجراء الانتخابات يتطلب المسؤولية والالتزام الملكي الراسخ باستقرار تجديد التمثيل النيابي وفق الأسس الدستورية.

وشدد على التزام الحكومة بتقديم الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب المسؤولة حصراً عن اجراء العملية الانتخابية.

وبين أن التعامل مع اجراءات الاعتصام والتجمهر يتم لعدم تعطيل الأماكن العامة والمرافق الصحية وحركة المواطنين، ومنع الاختلاط بسبب اشتراطات واجراءات الصحة والسلامة العامة.

وقدم العضايلة العزاء باسم الحكومة لذوي الطفل المتوفى نتيجة حادثة التسمم.

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