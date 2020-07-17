 وطنا نيوز -فك الحجز التحفظي عن الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مناجم الفوسفات
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فك الحجز التحفظي عن الاموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مناجم الفوسفات
التاريخ : 29-07-2020 05:04:31 المشاهدات: 825

وطنا اليوم-قررت محكمة إستئناف عمان اليوم الاربعاء، فسخ القرار المستعجل الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة، وبما يترتب عليه فك الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وقالت الشركة في الافصاح الجديد الذي ارسلته الى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان، إن قرار الفسخ جاء بعد استئناف الشركة، لقرار الحجز الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المحكمة في الدعوتين المقامتين عليها من أحد البنوك المحلية بوصفها شريكا من ضمن الشركاء المساهمين والكافلين لشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات.


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