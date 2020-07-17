المجتمع المحلي في لواء القصر يشيد بجهود المتصرف السميران

وطنا اليوم- تواجه العديد من المناطق في المملكة مشكلة وصول المياه بسبب تزايد الطلب والتلاعب في الدور احيانا، وبعد ظهور مشكلة توزيع المياه وايصالها للاهالي في منطقة الربة لواء القصر تجاوب متصرف لواء القصر الدكتور فيصل سميران بمتابعة الامر بنفسه والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لايصال المياه للمناطق التي لم تصلها المياه منذ فترة طويلة، وتقديرا لجهوده كتب ايمن توفيق المجالي على صفحته في الفيسبوك المنشور التالي:

دوائر الدولة

ان الدور الذي وجدت من أجله الدوائر التابعة لوزارات ومؤسسات الدولة في المحافظات والألوية هو متابعة هموم ومشاكل المواطنين، والوقوف عليها ومحاولة حلها، وتأتي قوة الدائرة وقدرتها على أداء واجبها من قوة الشخص الموجود على ذلك الكرسي في قمة الهيكل التنظيمي، والذي يتابع وعن قرب شكاوى المواطنين، وتبقى في قلبه وباله أينما ذهب، ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

وهنا لا بد أن أعطي حقا في التقدير لشخص استحقه طيلة فترة خدمته في لواء القصر، وما زال يستحقه، ففي كل مرة يثبت انه الرجل المناسب في المكان المناسب، وما زال يحدث التغيير تلو الآخر، التغيير إلى الافضل، فمن البداية ومن اللحظه التي استلم واجباته رسمياً في لواء القصر وهو يعمل ويجتهد ويخدم بالرغم من الصعاب التي واجهها وقوى الشد العكسي وللأسف معظمها من أهل المنطقة، المهم في الموضوع أن هذا الرجل يستحق فعلا الشكر والثناء رغم أنه لا يقبل الشكر على ما يعتبره واجبا، وانا باسمي وبإسم كل من يقبل أن أتحدث بإسمه، أتقدم بالشكر الجزيل لعطوفة الدكتور فيصل السميران السرحان متصرف لواء القصر، على ما قدمه من خدمات وإخلاص في العمل منذ بداية التحاقه بعمله في اللواء، وخاصة أثناء فترة الأزمة، وما زال مستمراً في العطاء، وآخرها مشكلة تزويد المياه لمنطقة الربه والتي قام على مدار تلك الفترة بالتواصل مع جميع أصحاب القرار في هذا المجال، وتم حل المشكلة بالغاء المحبس الموجود على مثلث راكين والذي من خلاله يتم تزويد الربه للمياه من خلاله، ليعود ويصبح تزويدها من منطقة الغوير واعتبارا من الليله انشاء الله سيتم ضخ المياه للربه، وستنتهي بإذن الله تلك المعاناة التي عانى منها سكان المنطقة طيلة الفترة السابقة، نشكر عطوفتكم على ما قدمتموه وعلى ما تقدموه وسلفا على ما أعلم انشاء الله انكم ستقدموه، ونشكر وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الأكرم والتي انت جزء منها وتمثلها خير تمثيل، وتعطي الانطباع الحقيقي عن موظف الدولة وعن وزارة الداخلية وطبعا عن نفسك وعائلتك الكريمة،

وفقكم الله والمزيد من العطاء والتقدم والنجاح انتم ووزارتكم الكريمة تحت ظل سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم