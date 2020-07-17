الرئيسية | محليات الحكومة : لا علاقة لمياه الشرب بحادثة التسمم في البقعة

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة المياه والري سلامة نوعية مياه الشرب في جميع مناطق المملكة ومطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب خاصة في منطقة عين الباشا والتي اكدتها الفحوصات المستمرة على مدار الساعة من لدن طواقم دائرة المختبرات المركزية لديها بالتعاون مع وزارة الصحة كأجراءات احترازية من خلال الكشف الميداني على مناطق مخيم البقعة منذ يوم امس والتي اثبتت تطابقها وسلامتها مع المواصفة الخاصة بمياه الشرب .

واوضحت الوزارة في بيان لها انه وعلى أثر ظهور حالات تسمم في منطقة البقعة قامت فرق ميدانية من دائرة المختبرات المركزية لدى سلطة المياه مع فرق وزارة الصحة باجراء مسح ميداني شامل وجمع عينات مشتركة من مصادر المياه المختلفة ومن الشبكات اضافة الى مطعم الشاورما واكدت جميع الفحوصات المخبرية والميدانية مطابقة كل العينات لمواصفة مياه الشرب بما فيها فائض الكلورين الحر.

واضافت انه تم اجراء فحوصات تخصصية المحتوى الجرثومي حيث بينت النتائج التي جمعت منذ يوم امس واليوم الاربعاء سلامة العينات وكانت نتائجها جميعا سلبية وتخلو من اي نوع من انواع البكتيريا وهو ما يؤكد سلامة المياه المزودة لمنطقة البقعة وغيرها من المناطق المجاورة بما فيها المياه الموجودة في خزان مطعم الشاورما .

ونوهت وزارة المياه والري الى بيان وزارة الصحة الذي اكد ان سبب حالات التسمم يعود لتلوث جرثومي في اللحوم والدجاج ( جرثومة انتيركوكس فيكالس وجرثومة كامبيلوباكتر) بسبب عدم الالتزام بمعايير التبريد للحوم والدجاج وان وحدة التبريد داخل مشغل تحضير الشاورما معطلة ولايوجد التزام بالمعايير الصحية .

وطمأنت الوزارة الاخوة والاخوات المواطنين بأن مياه الشرب التي تصل عبر شبكات المياه هي مياه صالحة للشرب 100% داعية الجميع الى اتباع التعليمات المتعلقة بسلامة ونظافة المرافق المنزلية الداخلية وكذلك الخزانات خاصة في مثل هذه الاوقات شديدة الحرارة واستسقاء الاخبار من مصادرها الرسمية .

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