الرزاز يوعز لوزيري المياه والصحة للوقوف على حيثيات حادثة عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لوزيري المياه والصحة للوقوف على حيثيات حادتة التسمم في عين الباشا .
يذكر أن مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا محمد العابد، صباح الأربعاء، أكد ارتفاع عدد إصابات التسمم الغذائي في مخيم البقعة إلى أكثر من 700 إصابة.
وقالت وزارة الصحة، الأربعاء، إن جميع المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم موادا غذائية من مطعم في مخيم البقعة في محافظة البلقاء، يتمتعون بوضع صحي جيد، ولا يتواجد أي منهم في العناية المكثفة.
وعلق الطب الشرعي في مركز طب شرعي محافظة البلقاء سبب وفاة طفل تناول وجبة شاورما مع عائلته في منطقة البقعة التي اصيب بها قرابة 700 شخص بتسمم غذائي.
وقال مصدر في الطب الشرعي ان المدعي العام احمد المحاسنة اشرف على تشريح جثة الطفل المتوفى بعد قرار احالتها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتشكيل لجنة طبية شرعية .