الرئيسية | محليات ضبط مزارع سرق حصص المواطنين من المياه في عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري و طواقم مديرية مياه عين الباشا عن ضبط عدة اعتداءات في مناطق ام الدنانير والخرشة تمثلت بسحب خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع خضار وبيوت بلاستيكية وبرك سباحة من الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم فصل الخطوط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها الى الجهات المعنية بكميات تزيد على (500) م3 /يوميا .

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة انه وبناء على معلومات توفرت حول وجود عدة اعتداءات على الخط الناقل الرئيسي بسحب (3) خطوط قطر (2) انش وتركيب مضخة عليها قوة (5حصان) لسحب المياه من الخط لتزويد (3) مزارع خضار في منطقة ام الدنانير بكميات كبيرة من المياه وكذلك تعبئة بركة للسباحة وخزان كبير سعة (150) م3 ومركب عليه مضخات لري المزراع بمساحة اكثر من (50) دونم حيث تم فصلها واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لأستكمال التحقيقات واحالة القضية للقضاء .

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