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ضبط مزارع سرق حصص المواطنين من المياه في عين الباشا
وطنا اليوم-عمان:أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري و طواقم مديرية مياه عين الباشا عن ضبط عدة اعتداءات في مناطق ام الدنانير والخرشة تمثلت بسحب خطوط مياه رئيسية لتزويد مزارع خضار وبيوت بلاستيكية وبرك سباحة من الخطوط الناقلة الرئيسية المزودة لمياه الشرب على حساب حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب حيث تم فصل الخطوط وتصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها الى الجهات المعنية بكميات تزيد على (500) م3 /يوميا .
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