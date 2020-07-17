الرئيسية | محليات الأمانة: الحدائق جاهزة لاستقبال المواطنين خلال العيد

وطنا اليوم-عمان:أكدت امانة عمان الكبرى جاهزية الحدائق العامة وعددها 143 لاستقبال المواطنين طيلة عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحا ولغاية العاشرة مساء، اضافة الى جاهزية 5 حدائق مرورية.

وحددت الامانة ساعات فتح حدائق الطيور من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، بالإضافة الى جاهزية المتنزهات الـ 16 داخل حدود الأمانة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الامانة ناصر الرحامنة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، إن الأمانة تقوم وباستمرار بصيانة وإدامة الألعاب الموجودة في حدائقها، وان الحدائق العامة التابعة للأمانة وبجميع مرافقها جاهزة لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى المبارك.

واشار الى ان صيانة الألعاب الموجودة بالمدن الترفيهية الخاصة، هي من مسؤولية المدينة الترفيهية نفسها ودور الأمانة فيها ينحصر فقط في الترخيص المهني للموقع.

ودعا الرحامنة المواطنين الى الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية من التباعد المكاني والجسدي وارتداء القفازات والكمامات.

يذكر ان الأمانة، أعلنت عن إعادة فتح الحدائق العامّة والمتنزّهات التابعة لها مطلع الشهر الحالي بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة جائحة فيروس كورونا، بعد تعقيم كامل الحدائق العامة في العاصمة، إضافة الى تعزيز الرقابة في الحدائق العامة والمتنزهات حفاظاً على صحة مرتاديها من خلال كوادر موزعة على شفتات، والتنسيق مع الجهات الامنية.

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