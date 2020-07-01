الرئيسية | محليات جابر يعود مصابي حادثة تسمم عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:اطمأن وزير الصحة الدكتور سعد جابر الاربعاء، على عدد من مصابي حادثة التسمم الغذائي في عين الباشا والذين أدخلوا إلى مستشفى الامير حمزة لتلقي العلاج، والبالغ عددهم 80 مصابا.

واكد الدكتور جابر خلال الجولة التفقدية، اهمية تعزيز اعداد الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات منذ بداية استقبال المصابين، لتقديم افضل مستويات العلاج، حيث تجاوز اجمالي عدد المصابين 700 حالة موزعين على عدد من المستشفيات. واوعز الوزير الى ادارة المستشفى، بمتابعة المصابين الراقدين على اسرة الشفاء وتقديم الرعاية الطبية الفضلى حتى يتماثلوا للشفاء التام ولحين مغادرة المستشفى. وشدد على الكوادر الطبية ببذل الطاقات وتقديم الخدمات الصحية للمصابين بالمستوى المطلوب في جميع اقسام المستشفيات، لاسيما في اقسام الاسعاف والطوارئ وتحويل الحالات للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج وخروجهم بعد تماثلهم للعلاج.

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