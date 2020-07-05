الرئيسية | محليات العمل: بلاغات رئيس الوزراء للعطل والاعياد تشمل القطاع الخاص

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن البلاغات التي تصدرعن رئيس الوزراء بخصوص تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية يشمل تطبيقها على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في هذه البلاغات، وبذلك تكون العطلة الرسمية للقطاعين العام والخاص بحسب بلاغ رئيس الوزراء اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق للثلاثين من تموز الحالي وحتى مساء يوم الاثنين الموافق للثالث من آب لعام 2020 .

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