الرئيسية | محليات جابر يوعز بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بعد وفاة طفل عين الباشا

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر انه رغم قيام المؤسسه العامه للدواء والغذاء بالرقابه المكثفه الا ان مطعم الشاورما في عين الباشا الذي تسبب بحالات تسمم جماعية وجد لديه تقصير واضح بالاجراءات الصحيه.

وتعليقاً على وفاة طفل تأثراً بإصابته قال جابر انه أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بعد وفاة طفل عين الباشا مؤكداً ان كل مقصر سيحاسب.

وقدم جابر شكره لموظفي الصحه الذين استمروا بعملهم لمنتصف الليل بعد ظهور حالات التسمم.

الى ذلك قال مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الدكتور محمد العابد، ان الطفل الذي توفاه الله تعالي صباح الاربعاء، كان قد راجع المستشفى صباح الثلاثاء، وتم اخذ عينات له من اجل تحليلها بعد اصابته بالتسمم.

وأضاف العابد، صباح الاربعاء، ان الطفل كان بصحة جيدة وتم اخراجه من المستشفى، بعدما تحسنت حالته.

وبين انه بشهادة اهل الطفل، لم يكن الطفل يعاني من "الاسهال والاستفراغ " بالبداية، ولاحقا تحسنت حالته وتم اخراجه من المشفى بناء عليه، وهو ما ينض عليه البروتكول الطبي في حالات التسمم.

وأكد العابد انه تم اخراج الطفل من المشفى هو اجراء طبي سليم، مشددا على توفر الاسرة في المستشفى، نافيا ما يشاع عبر مواقع التواصل حول اخراج الطفل بسبب عدم توفر الاسرة .

وأوضح انه تم تأمين مئات الاسرة في مختلف المستشفيات الحكومية المنتشرة في المناطق المحيطة بمنطقة البقعة شمالي العاصمة عمان، سواء في السلط او جرش أو عمان، من اجل استيعاب الحالات الجديدة المصابة بالتسمم.

وبين ان هنالك حالة واحدة لا زالت ترقد في العناية الحثيثة.

وأشار الى أن اعراض التسمم وهي "الاستفراغ والاسهال وارتفاع درجة الحرارة" قد تؤثر على الجسم.

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