الرئيسية | محليات منصات التواصل الأردنية تُعاني من ارتفاع الحرارة والرطوبة

وطنا اليوم-عمان:تفنّن الأردنيون وتحديدا على وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات في إظهار تضجّرهم الشديد من ارتفاع حاد في درجات الحرارة شهده يوم الاثنين وبطريقة غير مسبوقة أصبحت مثارا للتندّر والشكوى.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية كانت حرارة يوم أمس الاثنين هي الأعلى في تاريخ العاصمة الأردنية عمّان لثالث مرّة منذ ستين عامًا فقط.

ويبدو أن موجة الحرارة النادرة دفعت الأردنيين لمقارنة ما مرّوا به بأجواء دول مثل الكويت والإمارات والسعودية في شهر تموز حيث ارتفاع حاد بالحرارة يصل إلى 60 درجة مئوية مع ارتفاع حاد في الرطوبة في كل أنحاء البلاد بما في ذلك مدينة العقبة.

وتداول أردنيون على منصّات التواصل بصورة مكثفة تجربة مثيرة عبر فيسبوك وانستغرام لمواطن أردني قرّر إعداد طبق البيض المقلي في الشارع العام في مدينة العقبة.

ووضع المواطن مقلاة البيض مع القليل من الزيت لمدة سبع دقائق وأمام الكاميرا الهاتفية وضع البيضات وسرعان ما أعدّ الطبق على الرصيف العام.

وعايش الأردنيون موجات الهواء الحارة في ارتفاع سينخفض تدريجيا ويبقي الحرارة فوق معدلها السنوي حتى يوم الجمعة المُقبل.

وقال هاشم صوافطة على “الفيسبوك” أنه يُرحّب بضيوفه في مزرعته الخاصة لافتا إلى أن ما يقترحه من ضيافة هو وجبة حارّة من الشمس.

وعبر “تويتر” والمواقع الرسمية حذّر الدفاع المدني الأردني المواطنين من التعرّض لفترة طويلة للشمس ومن ضرباتها واقترح عليهم شرب المزيد من السوائل والمياه.

ووعد خليل القيسي عبر “تويتر” بإعداد عدّة أطباق وطهيها على شُرفة منزله.

ويبدو أن موجة الحرارة حسب عضو البرلمان السابق الدكتور هيثم العبادي عبر مجموعة “واتس آب” أدّت إلى أمطار غزيرة شرقي البلاد وعلى الطرق الصحراوية.

وأعلنت شركة الكهرباء عبر موقعها الالكتروني أن الحمل عليها طوال يوم الاثنين استعمال الكهرباء كان الأكبر منذ عدّة أعوام.

ويبدو أن الأجواء الحارة دفعت عشرات الآلاف من الأردنيين إلى الخروج للساحات العامّة والشوارع وأرصفة الطرق في فترات المساء.

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