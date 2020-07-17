وفاة طفل متأثرا بحالة التسمم الجماعي في عين الباشا

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وطنا اليوم-عمان:وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الجماعي في عين الباشا

كشفت وزارة الصحة صباح الأربعاء، عن مصدر حادثة "التسمم" في البقعة شمالي العاصمة عمان.

وقالت الصحة في تصريحات للاعلام الرسمي، إن عدم التبريد الجيد للدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم خروج عدد كبير من مصابي التسمم الغذائي من المستشفى وتوقع خروج الباقين مساء الاربعاء.

ولفتت الصحة الى أنه لا حالات في العناية المركزة حاليا نتيجة التسمم الغذائي في البقعة وجميع المصابين بحالة جيدة.

وفي السياق، قال مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ان عدد إصابات التسمم في البقعة ارتفع إلى أكثر من 700 حالة.

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