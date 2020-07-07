الرئيسية | محليات تجار الألبسة يطالبون بتمديد ساعات العمل بسبب الحرارة

وطنا اليوم-عمان:طالب ممثل قطاع الالبسة والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي الحكومة بزيادة عدد الساعات المسموح فيها للمحلات التجارية بسبب اقتراب عيد الاضحى وارتفاع درجات الحرارة.

وبين القواسمي في تصريح ان القطاعات التجارية تترقب السماح بزيادة عدد ساعات الفتح نظرا لان المواطنين يخرجون للاسواق خلال ساعات المساء، بسبب موجة الحر.

وأوضح أن حركة شراء الالبسة والاحذية بدأت تشهد تحسنا ملحوظا خاصة في المولات والمراكز التجارية فيما لا زال الطلب اقل من مستوياته مقارنة بالاعوام السابقة.

وطالب ايضا ادارة السير بالسماح للمواطنين بالانسياب للاسواق نظرا لان التجار واصحاب المحلات التجارية يعولون بشكل كبير على هذه الايام مثمنا دور رجال شرطة السير بكافة كودرها وطاقمها على الجهد المتواصل الذي يؤدونه خلال الفترة الحالية.

واكد ان العام الحالي يعتبر الأصعب على تجار الألبسة والأحذية سواء من ناحية المصاريف وتراجع المبيعات وانخفاض القوة الشرائية اضافة لارتفاع كلف التشغيل وفترة أغلاق المحال التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا.

وشدد القواسمي على ضرورة تعاون الجميع وبخاصة الجهات الرقابية والتفتيشية خلال الأيام التي تفصلنا عن عيد الأضحى، بالاضافة لتسهيل حركة تنقل المواطنين بين الأسواق وعدم اغلاق الشوارع في الاماكن التجارية لتمكين المواطن من الوصول بسهولة ويسر وقضاء احتياجاتهم.

وجدد مطالبه بضرورة تخفيض الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية والتي تعتبر الأعلى بالمنطقة والتي تصل الى 47% على الألبسة و52% على الأحذية.

وثمن قرار الحكومة الاخير بالسماح بفتح غرف القياس في محلات الالبسة مبينا ان القرار جاء بتوقيت مناسب.

يذكر ان قطاع الألبسة والأقمشة بعموم المملكة يضم 11 الف محل ومنشأة تشغل 55 الف عامل غالبيتهم اردنيون.

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