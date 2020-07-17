الرئيسية | محليات أكثر من 700 مصاب بتسمم غذائي في مخيم البقعة

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا محمد العابد، صباح الأربعاء، ارتفاع عدد إصابات التسمم الغذائي في مخيم البقعة إلى أكثر من 700 إصابة.

وقالت وزارة الصحة، الأربعاء، إن جميع المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم موادا غذائية من مطعم في مخيم البقعة في محافظة البلقاء، يتمتعون بوضع صحي جيد، ولا يتواجد أي منهم في العناية المكثفة.

ووصل عدد الإصابات بالتسمم إلى 500، تواجد منهم حتى مساء الثلاثاء 4 مصابين في قسم العناية المكثفة في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا.

مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة عدنان إسحق، أوضح أن معظم الاصابات كانت حالتها بين جيدة ومتوسطة، وجميعهم يتمتعون بوضع صحي "جيد".

وأشار إلى خروج عدد كبير من المصابين من المستشفى، على أن يخرج الباقون الأربعاء.

وقال إسحق إن "عدم تبريد الدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم".

وتحدث إسحق عن جمع عينات من المصابين والمواد الغذائية المستخدمة في المطعم، متوقعا ظهور النتائج بحلول صباح الخميس.

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات قال الثلاثاء، إن نتائج عينات أُخذت من قبل المؤسسة أظهرت وجود "بكتيريا" في عينات شملت لحوم ودواجن، مضيفاً أن وجود "البكتيريا" تسبب في التسمم والأعراض الصحية المصاحبة له.

وقال متصرف لواء عين الباشا حاكم الخريشا "، إن المطعم أُغلق بشكل تحفظي؛ لحين ظهور نتائج فحص عينات المصابين.

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