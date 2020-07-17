ارتفاع اصابات مطعم شاورما البقعة الى 500

وطنا اليوم - أكد مصدر امني لوطنا اليوم ان الاجهزة الامنية أوقفت مالك أحد مطاعم الشاورما برفقة موظفين آخرين في مخيم البقعة شمالي العاصمة عمان.

بدوره أعلن مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب ارتفاع حالات التسسم الغذائي إلى 440 إصابة؛ إثر تناولهم موادَ غذائية من المطعم .

وفي وقت لاحق قال طبيب في مستشفى الامير حسين ان حالات التسمم الغذائي ارتفعت إلى 500 حالة، إثر تناولهم موادَ غذائية من مطعم في مخيم البقعة .