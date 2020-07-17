 وطنا نيوز -متى تنتهي الموجه الحارة التي تؤثر على المملكة
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متى تنتهي الموجه الحارة التي تؤثر على المملكة
التاريخ : 29-07-2020 06:45:53 المشاهدات: 1019

وطنا اليوم _ تستمر تأثيرات الموجة الحارة على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة حتى يوم الخميس، وتستمر درجات الحرارة مرتفعة أيضا ليلاً ليكون الطقس دافئ. 

هذا وتتكاثر الغيوم المتوسطة و العالية و الركامية بشكل عشوائي فوق المملكة يوم الأربعاء، حيث تهطل زخات رعدية من المطر تتركز في المنطقة الجنوبية والشرقية، وتترافق بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار. 

تراجع و انحسار الكتلة الحارة الجمعة

اعتبارا من يوم الجمعة، تنحسر و تتراجع تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة، وتنخفض درجات الحرارة ويعود الطقس ليصبح صيفي اعتيادي مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، و يكون الطقس حاراً نسبيا في الجبال، بينما يكون حاراً في باقي المناطق.


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