 وطنا نيوز -ارتفاع الطلب على الحلويات 200 %
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ارتفاع الطلب على الحلويات 200 %
التاريخ : 28-07-2020 09:27:35 المشاهدات: 843

وطنا اليوم-عمان: أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ارتفاع الطلب على الحلويات بنسبة تصل إلى 200%.
وقال العواد إن أسعار الحلويات مستقرة ولا يوجد أي زيادات عليها، وهناك بعض المحلات قامت بطرح عروض على أصناف الحلويات.
وأضاف أن أسعار المعمول تتراوح بين المحلات وفق تصنيفه كشعبي أو سياحي ، حيث يصل سعر كيلو المعمول بالعجوة بين 4 إلى 5 دنانير في المطاعم الشعبية، فيما يتراوح بين 9 إلى 10 دنانير في المطاعم السياحية.
وبين أن أكثر أنواع المعمول التي تلقى اقبالا من المواطنين هو بالعجوة، كون الأصناف الأخرى مرتفعة الثمن كثيرا بالمقارنة معه.
ولفت إلى أن مطاعم الحلويات كافة ستفتح أبوابها خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك كونه موسم يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين.


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