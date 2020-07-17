الرئيسية | محليات ظهور بكتيريا في عينات اللحوم والدواجن بحادثة البقعة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات الثلاثاء، إن نتائج عينات جرى أخذها من قبل المؤسسة أظهرت وجود “بكتيريا” في عينات شملت لحوم ودواجن، وذلك بعد تسسم غذائي أصاب نحو 350 شخصا ؛ إثر تناولهم موادَ غذائية من مطعم في مخيم البقعة.

وأضاف مهيدات في تصريح أن وجود “البكتيريا” سبب في التسسم والاعراض الصحية المصاحبه له.

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بيئة خصبة لنمو مثل تلك “البكتيريا.”

“المشكلة في الممارسات المتبعة من المنشآت الغذائية (…) لا يوجد حالات منذ زمن طويل حدثت تتعلق بالتسمم الغذائي” وفق مهيدات الذي أوضح أن الدور التفتيشي مشترك مع أكثر من مؤسسة حكومية.

وأعلن مدير مستشفى الحسين بن عبدالله الثاني الدكتور محمد العابد، ارتفاع حالات التسسم الغذائي إلى 350 إصابة، مساء الاثنين؛ إثر تناولهم موادَ غذائية من مطعم في مخيم البقعة.

وقال متصرف لواء عين الباشا حاكم الخريشا لـ”المملكة”، إن المطعم أُغلق بشكل تحفظي؛ لحين ظهور نتائج فحص عينات المصابين.

وأشار المتصرف إلى إغلاق وتشميع المنشأة، وتحويل مالكها إلى الجهات المختصة.

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