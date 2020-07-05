الرئيسية | محليات توضيح من الضريبة بشأن تدوين الرقم الضريبي على البيان الجمركي

وطنا اليوم-عمان:أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان إجراءات وضع الرقم الضريبي على البيان الجمركي جاءت بهدف توثيق وإثبات المبالغ المقبوضة من المكلفين وللمحافظة على حقوقهم بالضرائب التي تم دفعها.

وأكدت في بيان صحفي الثلاثاء، أن حصر إثبات الرقم الضريبي ينحصر فقط بالمقيمين في المملكة ولا يشمل غير المقيمين، كما أن الكتاب المتعلق بإثبات الرقم الضريبي على البيان الجمركي لا يعني فرضا لضريبة وإنما جاء لغايات توثيق المبالغ التي تم استيفاؤها وفقا لأحكام القانون.

وأضافت الدائرة أن النسب الضريبية التي تم الاتفاق عليها تم إصدارها بالنظام رقم 156 لسنة 2019 المادة 23 وبالتعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 2019.

وبينت الدائرة أن النسب الضريبية التي حددت على النشاط التجاري في المناطق الحرة، جاءت بالتعاون والتنسيق والاتفاق التام مع كل من هيئة مستثمري المناطق الحرة وشركة المناطق الحرة، ولا يعني فرضا لضريبة.

وأكدت التزامها بالتعاون والتنسيق والتشاور مع كافة القطاعات في تقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق التشريعات الضريبية وحيث أن قانون ضريبة الدخل نص على إخضاع المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة للضريبة باستثناء نشاط تجارة الترانزيت فقط فإن النسب التي أقرها جرى التوافق والاتفاق عليها وفقاً لمحضر رسمي جرى توقيعه من الأطراف كافة.

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