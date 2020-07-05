الرئيسية | محليات ارتفاع حالات التسمم في عين الباشا إلى ٢٢٠ حالة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير مستشفى الامير حسين في لواء عين الباشا الدكتور محمد العابد أن عدد حالات التي تسممت نتيجة تناولها وجبات جاهزة من احد المطاعم العاملة في اللواء قد ارتفع إلى ٢٢٠ حالة، ولا تزال الحالات تتوافد على المستشفى .

وأضاف ان استيعاب المستشفى وصل إلى اقصى حالاته حيث استوعب 76 حالة تم إدخالها إلى أقسام المستشفى المختلفة .

مشيرا إلى أنه بدأ التنسيق مع باقي المستشفيات الاقرب ثم الاقرب حيث تم التنسيق مع مستشفيات جرش والاميرة ايمان - معدي بلواء دير علا ومستشفى الشونة الجنوبية ومستشفى الامير فيصل بياجوز و مستشفى الرشيد .

وأكد العابد ان جميع الحالات صنفت مابين جيدة ومتوسطة ولا يوجد مضاعفات لاي حالة لغاية هذه اللحظة لكن لابد من عملية المراقبة الصحية لمدة 24 ساعة للاطمئنان .

مبينا قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الموجودة بتوفر الكادر الطبي والأجهزة والمعدات الطبية .

لافتا إلى أن 10 حالات غادرت المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

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